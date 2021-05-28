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Вышел новый русский трейлер "Круиза по джунглям" с Дуэйном Джонсоном

Новости
    28.05.2021, 12:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Disney на своем YouTube-канале представил второй локализованный трейлер приключенческой комедии "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise), и он подтверждает заветы первого ролика - зрителю явно будет чем потешить взор. Дата премьеры вампуки обещана на 29 июля.

Фото: youtube.com
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В главных ролях - Эмили Блант и Дуэйн "Скала" Джонсон. Режиссер ленты, являющейся адаптацией одноименного аттракциона в Диснейленде, - Жауме Кольет-Серра (предстоящий "Черный Адам" со всё тем же Скалой).

Блант сыграла доктора Лили Хоутон, смелую и решительную женщину, которая нанимает капитана сомнительного речного судна Фрэнка (Джонсон) для трипа сквозь джунгли Амазонии. Лили с младшим братом (Джек Уайтхолл) алчет найти там чудодейственное легендарное дерево. На пути к которому исследователей встретят в больших количествах тернии, опасности, разного рода хищные противодействия и немецкие конкуренты на внезапной субмарине.

Также увидим на экране Эдгара Рамиреса, замечательного Джесси Племонса и еще более превосходного Пола Джаматти.

Напомним, что первоначально премьера "Круиза" планировалась на октябрь 2019-го.

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