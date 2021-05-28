За сутки в России подтверждено 9252 случая COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3274
- 2 Санкт-Петербург 840
- 3 Московская область 746
- 4 Ростовская область 182
- 5 Воронежская область 150
- 6 Нижегородская область 146
- 7 Иркутская область 115
- 8 Саратовская область 115
- 9 Республика Саха (Якутия) 107
- 10 Пермский край 97
- 11 Краснодарский край 96
- 12 Красноярский край 93
- 13 Свердловская область 93
- 14 Республика Крым 92
- 15 Ленинградская область 91
- 16 Волгоградская область 90
- 17 Республика Башкортостан 89
- 18 Челябинская область 88
- 19 Самарская область 85
- 20 Ульяновская область 84
- 21 Ярославская область 77
- 22 Новосибирская область 75
- 23 Брянская область 74
- 24 Тверская область 74
- 25 Республика Бурятия 73
- 26 Пензенская область 72
- 27 Архангельская область 69
- 28 Оренбургская область 66
- 29 Смоленская область 65
- 30 Омская область 64
- 31 Курская область 63
- 32 Белгородская область 61
- 33 Ивановская область 60
- 34 Ставропольский край 60
- 35 Алтайский край 59
- 36 Республика Карелия 58
- 37 Липецкая область 58
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 58
- 39 Кемеровская область 56
- 40 Кировская область 53
- 41 Псковская область 52
- 42 Тульская область 52
- 43 Тамбовская область 51
- 44 Владимирская область 51
- 45 Калужская область 50
- 46 Тюменская область 50
- 47 Рязанская область 49
- 48 Республика Чувашия 49
- 49 Орловская область 48
- 50 Вологодская область 44
- 51 Удмуртская Республика 43
- 52 Республика Дагестан 43
- 53 Мурманская область 42
- 54 Астраханская область 41
- 55 Калининградская область 40
- 56 Хабаровский край 39
- 57 Новгородская область 35
- 58 Приморский край 35
- 59 Севастополь 34
- 60 Курганская область 34
- 61 Костромская область 33
- 62 Республика Коми 32
- 63 Забайкальский край 32
- 64 Республика Татарстан 32
- 65 Сахалинская область 28
- 66 Республика Мордовия 28
- 67 Республика Хакасия 27
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
- 69 Томская область 22
- 70 Республика Алтай 18
- 71 Республика Марий Эл 17
- 72 Амурская область 15
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 15
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 75 Республика Ингушетия 12
- 76 Республика Калмыкия 10
- 77 Республика Адыгея 9
- 78 Чеченская Республика 9
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 80 Камчатский край 7
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 5
- 83 Еврейская автономная область 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 044 459 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,04%
- 3. Республика Калмыкия, Камчатский край, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 404 смерти:
- Москва 56
- Санкт-Петербург 33
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Ростовская область 14
- Свердловская область 13
- Воронежская область 11
- Московская область 11
- Ленинградская область 11
- Краснодарский край 11
- Алтайский край 11
- Тверская область 10
- Ульяновская область 10
- Волгоградская область 8
- Саратовская область 7
- Челябинская область 7
- Смоленская область 6
- Калининградская область 6
- Пермский край 6
- Пензенская область 6
- Тюменская область 6
- Красноярский край 6
- Иркутская область 6
- Владимирская область 5
- Тульская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Брянская область 4
- Архангельская область 4
- Оренбургская область 4
- Курганская область 4
- Новосибирская область 4
- Костромская область 3
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Вологодская область 3
- Севастополь 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Ивановская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Мурманская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Хакасия 2
- Омская область 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Кемеровская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 120 406 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 385 человек:
- Москва 2998
- Санкт-Петербург 1172
- Московская область 633
- Саратовская область 203
- Тамбовская область 193
- Липецкая область 171
- Ростовская область 156
- Воронежская область 142
- Иркутская область 123
- Республика Башкортостан 121
- Белгородская область 114
- Республика Крым 109
- Краснодарский край 107
- Брянская область 102
- Свердловская область 99
- Ленинградская область 89
- Челябинская область 87
- Ивановская область 86
- Пермский край 86
- Волгоградская область 84
- Псковская область 80
- Красноярский край 80
- Архангельская область 79
- Ульяновская область 78
- Нижегородская область 77
- Оренбургская область 75
- Новосибирская область 74
- Пензенская область 71
- Ярославская область 70
- Самарская область 69
- Курская область 65
- Республика Карелия 64
- Омская область 61
- Смоленская область 59
- Кемеровская область 59
- Томская область 59
- Ставропольский край 56
- Орловская область 55
- Республика Хакасия 55
- Кировская область 54
- Ханты-Мансийский автономный округ 54
- Калужская область 52
- Тверская область 51
- Республика Чувашия 51
- Тюменская область 51
- Тульская область 50
- Владимирская область 47
- Новгородская область 47
- Рязанская область 44
- Калининградская область 43
- Республика Бурятия 42
- Республика Татарстан 41
- Вологодская область 40
- Удмуртская Республика 40
- Хабаровский край 37
- Курганская область 35
- Алтайский край 35
- Костромская область 33
- Астраханская область 33
- Республика Дагестан 33
- Республика Коми 30
- Мурманская область 28
- Приморский край 27
- Сахалинская область 24
- Забайкальский край 22
- Республика Мордовия 17
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Республика Калмыкия 15
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Республика Саха (Якутия) 15
- Севастополь 14
- Карачаево-Черкесская Республика 12
- Республика Алтай 12
- Камчатский край 11
- Республика Адыгея 10
- Чеченская Республика 10
- Амурская область 10
- Республика Марий Эл 7
- Республика Тыва 5
- Магаданская область 5
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 661 234.