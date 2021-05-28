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28.05.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9252 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3274
  • 2 Санкт-Петербург 840
  • 3 Московская область 746
  • 4 Ростовская область 182
  • 5 Воронежская область 150
  • 6 Нижегородская область 146
  • 7 Иркутская область 115
  • 8 Саратовская область 115
  • 9 Республика Саха (Якутия) 107
  • 10 Пермский край 97
  • 11 Краснодарский край 96
  • 12 Красноярский край 93
  • 13 Свердловская область 93
  • 14 Республика Крым 92
  • 15 Ленинградская область 91
  • 16 Волгоградская область 90
  • 17 Республика Башкортостан 89
  • 18 Челябинская область 88
  • 19 Самарская область 85
  • 20 Ульяновская область 84
  • 21 Ярославская область 77
  • 22 Новосибирская область 75
  • 23 Брянская область 74
  • 24 Тверская область 74
  • 25 Республика Бурятия 73
  • 26 Пензенская область 72
  • 27 Архангельская область 69
  • 28 Оренбургская область 66
  • 29 Смоленская область 65
  • 30 Омская область 64
  • 31 Курская область 63
  • 32 Белгородская область 61
  • 33 Ивановская область 60
  • 34 Ставропольский край 60
  • 35 Алтайский край 59
  • 36 Республика Карелия 58
  • 37 Липецкая область 58
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 58
  • 39 Кемеровская область 56
  • 40 Кировская область 53
  • 41 Псковская область 52
  • 42 Тульская область 52
  • 43 Тамбовская область 51
  • 44 Владимирская область 51
  • 45 Калужская область 50
  • 46 Тюменская область 50
  • 47 Рязанская область 49
  • 48 Республика Чувашия 49
  • 49 Орловская область 48
  • 50 Вологодская область 44
  • 51 Удмуртская Республика 43
  • 52 Республика Дагестан 43
  • 53 Мурманская область 42
  • 54 Астраханская область 41
  • 55 Калининградская область 40
  • 56 Хабаровский край 39
  • 57 Новгородская область 35
  • 58 Приморский край 35
  • 59 Севастополь 34
  • 60 Курганская область 34
  • 61 Костромская область 33
  • 62 Республика Коми 32
  • 63 Забайкальский край 32
  • 64 Республика Татарстан 32
  • 65 Сахалинская область 28
  • 66 Республика Мордовия 28
  • 67 Республика Хакасия 27
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
  • 69 Томская область 22
  • 70 Республика Алтай 18
  • 71 Республика Марий Эл 17
  • 72 Амурская область 15
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 75 Республика Ингушетия 12
  • 76 Республика Калмыкия 10
  • 77 Республика Адыгея 9
  • 78 Чеченская Республика 9
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 80 Камчатский край 7
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 5
  • 83 Еврейская автономная область 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 044 459 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,04%
  • 3. Республика Калмыкия, Камчатский край, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 404 смерти:
  • Москва 56
  • Санкт-Петербург 33
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 15
  • Ростовская область 14
  • Свердловская область 13
  • Воронежская область 11
  • Московская область 11
  • Ленинградская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Алтайский край 11
  • Тверская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Волгоградская область 8
  • Саратовская область 7
  • Челябинская область 7
  • Смоленская область 6
  • Калининградская область 6
  • Пермский край 6
  • Пензенская область 6
  • Тюменская область 6
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 6
  • Владимирская область 5
  • Тульская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Брянская область 4
  • Архангельская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Курганская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Костромская область 3
  • Курская область 3
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Вологодская область 3
  • Севастополь 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Ивановская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Мурманская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Хакасия 2
  • Омская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Белгородская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Кемеровская область 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 120 406 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 385 человек:
  • Москва 2998
  • Санкт-Петербург 1172
  • Московская область 633
  • Саратовская область 203
  • Тамбовская область 193
  • Липецкая область 171
  • Ростовская область 156
  • Воронежская область 142
  • Иркутская область 123
  • Республика Башкортостан 121
  • Белгородская область 114
  • Республика Крым 109
  • Краснодарский край 107
  • Брянская область 102
  • Свердловская область 99
  • Ленинградская область 89
  • Челябинская область 87
  • Ивановская область 86
  • Пермский край 86
  • Волгоградская область 84
  • Псковская область 80
  • Красноярский край 80
  • Архангельская область 79
  • Ульяновская область 78
  • Нижегородская область 77
  • Оренбургская область 75
  • Новосибирская область 74
  • Пензенская область 71
  • Ярославская область 70
  • Самарская область 69
  • Курская область 65
  • Республика Карелия 64
  • Омская область 61
  • Смоленская область 59
  • Кемеровская область 59
  • Томская область 59
  • Ставропольский край 56
  • Орловская область 55
  • Республика Хакасия 55
  • Кировская область 54
  • Ханты-Мансийский автономный округ 54
  • Калужская область 52
  • Тверская область 51
  • Республика Чувашия 51
  • Тюменская область 51
  • Тульская область 50
  • Владимирская область 47
  • Новгородская область 47
  • Рязанская область 44
  • Калининградская область 43
  • Республика Бурятия 42
  • Республика Татарстан 41
  • Вологодская область 40
  • Удмуртская Республика 40
  • Хабаровский край 37
  • Курганская область 35
  • Алтайский край 35
  • Костромская область 33
  • Астраханская область 33
  • Республика Дагестан 33
  • Республика Коми 30
  • Мурманская область 28
  • Приморский край 27
  • Сахалинская область 24
  • Забайкальский край 22
  • Республика Мордовия 17
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • Республика Калмыкия 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 15
  • Республика Саха (Якутия) 15
  • Севастополь 14
  • Карачаево-Черкесская Республика 12
  • Республика Алтай 12
  • Камчатский край 11
  • Республика Адыгея 10
  • Чеченская Республика 10
  • Амурская область 10
  • Республика Марий Эл 7
  • Республика Тыва 5
  • Магаданская область 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 661 234.

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