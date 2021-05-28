За сутки в России подтверждено 9252 случая COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3274

2 Санкт-Петербург 840

3 Московская область 746

4 Ростовская область 182

5 Воронежская область 150

6 Нижегородская область 146

7 Иркутская область 115

8 Саратовская область 115

9 Республика Саха (Якутия) 107

10 Пермский край 97

11 Краснодарский край 96

12 Красноярский край 93

13 Свердловская область 93

14 Республика Крым 92

15 Ленинградская область 91

16 Волгоградская область 90

17 Республика Башкортостан 89

18 Челябинская область 88

19 Самарская область 85

20 Ульяновская область 84

21 Ярославская область 77

22 Новосибирская область 75

23 Брянская область 74

24 Тверская область 74

25 Республика Бурятия 73

26 Пензенская область 72

27 Архангельская область 69

28 Оренбургская область 66

29 Смоленская область 65

30 Омская область 64

31 Курская область 63

32 Белгородская область 61

33 Ивановская область 60

34 Ставропольский край 60

35 Алтайский край 59

36 Республика Карелия 58

37 Липецкая область 58

38 Ханты-Мансийский автономный округ 58

39 Кемеровская область 56

40 Кировская область 53

41 Псковская область 52

42 Тульская область 52

43 Тамбовская область 51

44 Владимирская область 51

45 Калужская область 50

46 Тюменская область 50

47 Рязанская область 49

48 Республика Чувашия 49

49 Орловская область 48

50 Вологодская область 44

51 Удмуртская Республика 43

52 Республика Дагестан 43

53 Мурманская область 42

54 Астраханская область 41

55 Калининградская область 40

56 Хабаровский край 39

57 Новгородская область 35

58 Приморский край 35

59 Севастополь 34

60 Курганская область 34

61 Костромская область 33

62 Республика Коми 32

63 Забайкальский край 32

64 Республика Татарстан 32

65 Сахалинская область 28

66 Республика Мордовия 28

67 Республика Хакасия 27

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 22

69 Томская область 22

70 Республика Алтай 18

71 Республика Марий Эл 17

72 Амурская область 15

73 Кабардино-Балкарская Республика 15

74 Карачаево-Черкесская Республика 13

75 Республика Ингушетия 12

76 Республика Калмыкия 10

77 Республика Адыгея 9

78 Чеченская Республика 9

79 Республика Северная Осетия-Алания 8

80 Камчатский край 7

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 5

83 Еврейская автономная область 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 044 459 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Еврейская автономная область 0,04%

3. Республика Калмыкия, Камчатский край, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждено 404 смерти: Москва 56

Санкт-Петербург 33

Нижегородская область 15

Самарская область 15

Ростовская область 14

Свердловская область 13

Воронежская область 11

Московская область 11

Ленинградская область 11

Краснодарский край 11

Алтайский край 11

Тверская область 10

Ульяновская область 10

Волгоградская область 8

Саратовская область 7

Челябинская область 7

Смоленская область 6

Калининградская область 6

Пермский край 6

Пензенская область 6

Тюменская область 6

Красноярский край 6

Иркутская область 6

Владимирская область 5

Тульская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Республика Саха (Якутия) 5

Брянская область 4

Архангельская область 4

Оренбургская область 4

Курганская область 4

Новосибирская область 4

Костромская область 3

Курская область 3

Липецкая область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Вологодская область 3

Севастополь 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Ивановская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Мурманская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Хакасия 2

Омская область 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Республика Калмыкия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Кемеровская область 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 120 406 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 385 человек: Москва 2998

Санкт-Петербург 1172

Московская область 633

Саратовская область 203

Тамбовская область 193

Липецкая область 171

Ростовская область 156

Воронежская область 142

Иркутская область 123

Республика Башкортостан 121

Белгородская область 114

Республика Крым 109

Краснодарский край 107

Брянская область 102

Свердловская область 99

Ленинградская область 89

Челябинская область 87

Ивановская область 86

Пермский край 86

Волгоградская область 84

Псковская область 80

Красноярский край 80

Архангельская область 79

Ульяновская область 78

Нижегородская область 77

Оренбургская область 75

Новосибирская область 74

Пензенская область 71

Ярославская область 70

Самарская область 69

Курская область 65

Республика Карелия 64

Омская область 61

Смоленская область 59

Кемеровская область 59

Томская область 59

Ставропольский край 56

Орловская область 55

Республика Хакасия 55

Кировская область 54

Ханты-Мансийский автономный округ 54

Калужская область 52

Тверская область 51

Республика Чувашия 51

Тюменская область 51

Тульская область 50

Владимирская область 47

Новгородская область 47

Рязанская область 44

Калининградская область 43

Республика Бурятия 42

Республика Татарстан 41

Вологодская область 40

Удмуртская Республика 40

Хабаровский край 37

Курганская область 35

Алтайский край 35

Костромская область 33

Астраханская область 33

Республика Дагестан 33

Республика Коми 30

Мурманская область 28

Приморский край 27

Сахалинская область 24

Забайкальский край 22

Республика Мордовия 17

Ямало-Ненецкий автономный округ 17

Республика Калмыкия 15

Кабардино-Балкарская Республика 15

Республика Саха (Якутия) 15

Севастополь 14

Карачаево-Черкесская Республика 12

Республика Алтай 12

Камчатский край 11

Республика Адыгея 10

Чеченская Республика 10

Амурская область 10

Республика Марий Эл 7

Республика Тыва 5

Магаданская область 5

Республика Северная Осетия - Алания 3

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 661 234. Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19