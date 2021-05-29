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Актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии

Новости
    29.05.2021, 12:06
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/MoscowTimes Фото: twitter.com/MoscowTimes
Фото: twitter.com/MoscowTimes

Легендарная советская, английская балерина и актриса Виолетта Прохорова умерла на 97-м году жизни в Неаполе, Италия, 27 мая. Об этом сообщает Napoli Today - некролог, где не забыли упомянуть унижения, которые артистка претерпела от "сталинского режима", написал мэр города.

Виолетта Васильевна Прохорова родилась в 1924 году в Москве. В 1942-м окончила Московское хореографическое училище. Карьеру начинала партиями в "Лебедином озере", "Дон Кихоте" и "Бахчисарайском фонтане" в Государственном театре оперы и балета в Ташкенте. В 1944-1945 годах танцевала Большом театре, в 1945-1946-м - в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 1945-м году вышла замуж за сотрудника британского посольства в Москве Гарольда Элвина и через год, с разрешения советских властей, уехала в Англию. После развода с Элвином вышла замуж за итальянца.

В 1951-1956 годах - примой Английского Королевского балета. Выступала и в театре "Ла Скала".

В 80-е газета "Таймс" назвала Прохорову единственной достойной соперницей Марго Фонтейн, примы лондонского Королевского балета.

На экранах (как Виолетта Элвин) - с 1949 года: британский хоррор Торолда Дикинсона "Пиковая дама", семейная комедия "Дважды во времени", биографический мюзикл "Мельба".

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