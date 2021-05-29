Автор музыки к "Ералашу" готовит три мировые премьеры

Известный композитор, автор музыки к "Ералашу", многочисленным фильмам, один из создателей конкурса "Утренняя звезда" Александр Клевицкий 8 июня в Большом зале консерватории представит три мировые премьеры.

Песни на музыку Клевицкого исполняли Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Зураб Соткилава, Анне Вески, Михаил Боярский и Дима Билан. Ему подвластны все жанры - легкие эстрадные и серьезные академические. Более 15 лет он возглавляет Академический Большой концертный оркестр имени Силантьева.

Три новых произведения маэстро - симфония "XXI век. Борьба продолжается", концерт для фортепиано с оркестром (дирижировать будет автор) и концерт для валторны с оркестром - были закончены в разгар пандемии.

Гостями вечера станут известные музыканты - пианистка Екатерина Мечетина и валторнист Аркадий Шилклопер.

Как говорит автор, на создание "философских" произведений его вдохновила противоречивая новая реальность: "Я живу в современном обществе. Его конфликты, противоречия, горькие и радостные страницы не проходят мимо моего внимания. И мне всегда хотелось плоды моих раздумий воплощать в формах масштабных, философских".