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29.05.2021 18:40
Рубрика: В мире

Азербайджан поддержал предложение РФ по делимитации границы с Арменией

Текст: Александр Саможнев

Азербайджан готов решить вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе и в этой связи поддержал предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

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"После завершения военных действий Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе", - цитирует ТАСС Асадова.

Поэтому Баку поддерживает предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, пояснил он.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. По данным минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области

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