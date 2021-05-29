Азербайджан поддержал предложение РФ по делимитации границы с Арменией

Азербайджан готов решить вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе и в этой связи поддержал предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

"После завершения военных действий Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе", - цитирует ТАСС Асадова.

Поэтому Баку поддерживает предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, пояснил он.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. По данным минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области