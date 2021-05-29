Доктор Мясников рассказал о "национальном бедствии"

"Национальным бедствием" России назвал врач Александр Мясников ожирение. По мнению доктора, оно напрямую связано с фастфудом, который стал очень популярен в нашей стране. Свое видение проблемы Александр Мясников изложил в телеэфире канала "Россия 1".

Избыточный вес и ожирение, а также их последствия становятся причиной смерти россиян чаще, чем коронавирус, ранее отметил доктор Мясников. Именно неправильное питание часто становится причиной развития рака, сахарного диабета, инфарктов и инсультов, перечислил врач.

"Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! - сказал Александр Мясников. - Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел - у тебя бодрость, и ты готов".

При этом неконтролируемое употребление калорийного фастфуда, по его мнению, опасно. В США, на родине "быстрой еды", ее продажа, как и газировки запрещена рядом со школами, добавил он. Россияне же зачастую просто не могут удержаться от соблазна съесть гамбургер или другой вид фастфуда.

В то же время доктор Мясников признал, что некоторые виды "быстрой еды", например, пицца с морепродуктами или с сыром и помидорами, может быть даже полезной. Но только при условии ее употребления в умеренных количествах.

"Абсолютно полезной или вредной еды нет", - подытожил Александр Мясников.