Движение судов через Босфор восстановили после инцидента с танкером

Прекращенное на время из-за сломавшегося танкера движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено. Все необходимые в данном случае работы завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление береговой охраны Турции.

Напомним, 28 мая у следовавшего из Новороссийска в испанский порт Картахена танкера RAVA вышло из строя рулевое управление, перестали работать двигатели. Судно начало дрейфовать в сторону берега. На помощь пришли буксир и спасательный катер береговой охраны. Аварийное судно было оперативно отбуксировано к месту якорной стоянки.

Инцидент не привел к материальному ущербу или загрязнению окружающей среды.