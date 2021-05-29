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Текст:   Василий Кошкин 
03:00 29.05.2021

Как время года влияет на стоимость ремонта

Летом большинство ремонтных работ обойдется заказчику дороже, чем зимой. Ценник зависит как от объемов работ, так и от количества строительных бригад на рынке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Летом из-за погодных условий есть возможность строить дома, сады, коттеджи. Также востребованы фасадные работы, земляные работы. Соответственно, свободных рабочих становится в это время меньше, и стоимость повышается. Клиенты начинают предлагать большие заказы, и специалисты уходят на более крупные суммы", - пояснил "РГ" мастер по комплексному ремонту сервиса "Профи.ру" Максим Кривцов.

Спрос на стройматериалы весной вырос втрое

По его словам, период с февраля по май - самый "застойный" в ремонте всегда и везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

"В основном, летом строят габаритные дома - двух-, трехэтажные коттеджи. Надо успеть сделать фундамент, поставить здание, накрыть крышу и запустить тепло. Это нужно сделать за сезон, до морозов. Также и с капитальным ремонтом крыш - никто из мастеров не будет переделывать крышу зимой или осенью, когда начнется сезон дождей", - рассказал специалист, добавив, что работы, которые делают на открытом воздухе, зимой будут дороже.

На стоимость материалов время года не влияет.

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