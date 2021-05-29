ОАК начинает проектирование нового истребителя

Легкий однодвигательный боевой самолет может появиться очень скоро. Если, конечно, Военно-воздушные силы проявят к нему интерес. Компания "Сухой" в инициативном порядке начинает разработку легкого истребителя. Как сообщается, он будет однодвигательным, иметь сверхзвуковую скорость, отличаться малой радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.

Новость, которую обнародовало информагентство ТАСС со ссылкой на свои источники в авиастроительной отрасли, стала одной из топовых на этой неделе. Однако у тех, кто внимательно следит за ситуацией в отечественном авиастроении, она вызывает, скорее, не восторженную эйфорию, а серьезные вопросы. Прежде всего к руководству ОАК и к руководству ВКС, в состав которых входят ВВС.

Было сказано, что будет разрабатываться "первый в современной истории России однодвигательный легкий тактический самолет взлетной массой до 18 тонн". Между тем, не секрет, что "первый в современной истории России однодвигательный легкий тактический самолет" был разработан в ОКБ им П.О. Сухого еще в начале 1990-х, уже в новой России. Также в начале этого века РСК "МиГ" предлагала военным рассмотреть их проект легкого истребителя с очень хорошими характеристиками.

Странно и то, что год назад пресс-служба ОАК распространила информацию о том, что возобновляются работы по созданию легкого многоцелевого фронтового истребителя. И вести их станет РСК "МиГ". Называлась даже сумма, выделенная на проведение предварительных работ. Но сейчас говорится уже о том, что работы над легким истребителем начнет "Сухой".

И нет ответа на главный вопрос. Для чего и для кого планируется "в инициативном порядке", как сказано в информационном сообщении, то есть за деньги Объединенной авиастроительной корпорации, разрабатывать легкий истребитель? Ведь до сих пор командование ВВС не выразило ни малейшей заинтересованности в его создании.

Минувшие тридцать лет шла нескончаемая и странная дискуссия о том, нужен самолет такого класса истребительной авиации нашей страны или нет. А дела не делались. Между тем, преимущества однодвигательного истребителя очевидны. Он дешевле в производстве, в войсковой эксплуатации, у него больше наработка на отказ. В советское время на них доводился до совершенства реактивный мотор, который потом ставили уже на тяжелые двухдвигательные самолеты. Есть и другие преимущества, которые командование ВВС еще в конце 1980-х стало игнорировать.

И вдруг, уже в этом веке выяснилось, что однодвигательными боевыми крылатыми машинами занимаются практически все страны, имеющие собственные ВВС и хоть какую-то авиапромышленность. Это, к примеру, и Индия, и Турция, и Тайвань, и Южная Корея, и Япония. В КНР за минувшие 25 лет спроектировали, освоили в производстве и поставили в строй три варианта таких истребителей. Причем все они с российскими двигателями. Даже США, которые раньше относились к легким боевым самолетам как-то снисходительно, тоже активно занялись их разработкой. А мы?

Наши конструкторы отнюдь не спали. В период с 1989 по 1992 год проводился конкурс проектов учебно-тренировочного реактивного самолета. Проект "Сухих" оказался самым продвинутым. Самолет, получивший обозначение С-54, мог развивать скорость до 1650 км/час, летать на высоте 18 км, обладал сверхманевренностью. И отличался хорошей устойчивостью на всех режимах полета.

То есть, в 1992 году был готов достаточно проработанный проект пусть и учебного самолета, но имевшего характеристики лучших истребителей даже нынешних времен. С-54 после незначительных доработок мог стать полноценным истребителем. Однако несмотря на то, что проект лоббировал генконструктор Михаил Симонов - авторитетнейший тогда в авиационных кругах человек - ВВС проект не приняли. Как утверждали знающие люди, не приняли по той причине, что С-54 был сверхзвуковым и однодвигательным, а командование Военно-воздушных сил тогда решило, что все истребители и учебные самолеты должны быть только двухдвигательными, а учебно-тренировочные еще и дозвуковыми.

Кстати, американская корпорация Boeing совместно со шведской компанией SAAB совсем недавно спроектировала именно легкий, именно однодвигательный, именно сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет Т-Х, летные испытания которого начались в прошлом году. И американцы очень гордятся совместным детищем. А то, что их машина по тактико-техническим характеристикам и даже внешне очень похожа на С-54, лишь подтверждает правоту тех конструкторов, которые еще тридцать лет назад сделали проект нашего самолета.

В начале 2000-х годов ВВС проводили конкурс на разработку перспективного истребителя. Фирма "Сухой" предложила вариант тяжелой машины. РСК "МиГ" - значительно более легкий самолет. Как известно, военные выбрали тяжелый проект. Сейчас это Су-57. Машина достойная. Но что мешало ВВС, отдав победу тяжелому истребителю, одновременно открыть финансирование на продолжение работ по легкому, хотя бы в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ? Это было бы весьма прозорливо.

Увы, доводы руководства РСК "МиГ", хоть и звучали убедительно, во внимание приняты не были. Более того, к концу ХХ века командование ВВС вывело из строевого состава боевой авиации и фактически уничтожило все однодвигательные машины - истребители и истребители-бомбардировщики, считавшиеся как раз легкими. К настоящему времени ВВС полностью лишились, пусть и не самых современных, но вполне эффективных даже по нынешним меркам боевых самолетов - Су-17, МиГ-27, МиГ-23, МиГ-21. Между прочим, все перечисленные машины до сих пор стоят на вооружении многих стран мира. Интересно, что работать по земле истребители, оставшиеся в парке отечественных ВВС, "научились" совсем недавно. А вот МиГ-27 и Су-17 были настоящими истребителями-бомбардировщиками. Они поражали практически без промаха любые наземные цели, еще тридцать с лишним лет назад. И в воздушном бою могли за себя постоять.

Если командование ВКС по-прежнему будет считать, что однодвигательные легкие боевые самолеты ушли в прошлое безвозвратно, то какой бы замечательный истребитель ни создали в инициативном порядке конструкторы фирмы "Сухой", труд их будет напрасным.

Остается лишь повторить. Достаточно проработанные проекты легкого истребителя были и у "Сухого", и у "МиГ". Необходимо объявить официальный конкурс, провести его в сжатые сроки, выбрать лучший вариант. А затем, не откладывая, приступить к сборке опытного образца. Именно так поступали в СССР, именно так сегодня поступают во всем мире.