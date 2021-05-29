В ДТП с микроавтобусом под Тулой погибла женщина и пострадали дети

Крупное ДТП произошло ночью на трассе М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области. Один человек погиб, восемь получили травмы.

Как сообщили в управлении МВД по региону, в 01-40 на 233 километре автодороги микроавтобус Citroen Jumper, двигаясь в направлении Орла, врезался в стоявший у обочины грузовик MAN с полуприцепом, а затем и с легковым автомобилем Chevrolet Cruze.

В пресс-службе тульского управления МЧС добавили, что сигнал об аварии на трассе М-2 поступил оперативному дежурному в 2.30. После этого на место были направлены спасатели и скорая помощь.

"Женщина 1969 года рождения от полученных травм скончалась. Восемь человек были доставлены в медучреждения. Среди них четверо несовершеннолетних - мальчики 2007, 2009, 2020 годов рождения и девочка 2014 года рождения. После осмотра в Тульской областной детской клинической больнице они отпущены на амбулаторное лечение", - рассказали в МВД.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины ДТП.