В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Выборгском районе Санкт-Петербурга оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 28-летний мигрант вместе со своим братом осенью прошлого года совершил два преступления: сначала убили 24-летнего выходца из среднеазиатского государства, а на следующий день - его 43-летнюю соотечественницу. Тела закопали в лесных массивах Мотив преступления в полиции обозначают как "неприязненные отношения".

Брат задержанного, который являлся сообщником, объявлен в розыск. Ведутся меры по установлению местонахождения и задержания второго подозреваемого.