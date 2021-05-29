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Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Выборгском районе Санкт-Петербурга оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в двойном убийстве.

В Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом четырех человек

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 28-летний мигрант вместе со своим братом осенью прошлого года совершил два преступления: сначала убили 24-летнего выходца из среднеазиатского государства, а на следующий день - его 43-летнюю соотечественницу. Тела закопали в лесных массивах Мотив преступления в полиции обозначают как "неприязненные отношения".

Брат задержанного, который являлся сообщником, объявлен в розыск. Ведутся меры по установлению местонахождения и задержания второго подозреваемого.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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