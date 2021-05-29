В промзоне Екатеринбурга возник крупный пожар

В промышленной зоне Екатеринбурга начался пожар. Площадь возгорания на данный момент составляет больше 450 квадратных метров, горит мусор и стальной ангар, сообщили в региональном отделении МЧС. Огонь быстро распространяется.

Пожар возник на одной из производственных площадок по улице Фронтовых бригад. По предварительным данным, промышленная зона принадлежит Турбомоторному заводу. Как отмечают спасатели, существует угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с горюче-смазочными материалами.

Сейчас огнеборцы стараются локализовать пожар. В тушении задействованы 16 единиц техники и 54 человека личного состава. Информации о пострадавших пока не поступало.