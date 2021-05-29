Российские беспилотники оснастят сверхточной автономной навигацией

Холдинг "КРЭТ" госкорпорации Ростех поставит уникальные бесплатформенные инерциальные навигационные системы для отечественных беспилотных летательных аппаратов. Преимущество разработки в высокой точности и возможности автономной работы. Система может определять координаты и параметры движения объектов даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров.

Под применение в отечественных беспилотниках были адаптированы разработки, ранее использовавшиеся преимущественно в самолетостроении.

Системы навигации обеспечивают определение, комплексную обработку и передачу пилотажно-навигационных данных. При этом одновременно передается по отдельным каналам инерциальная и спутниковая информация.

"Наши разработки в сфере создания инерциальных систем навигации можно назвать уникальными. Основанные на колоссальном опыте создания бортового оборудования для самолетов и вертолетов, эти системы отличаются надежностью, высочайшей точностью и универсальностью. Они позволяют беспилотнику не зависеть от наземных ориентиров и погодных условий", - заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

Инерциальная система навигации осуществляет общую географическую ориентировку и определение местонахождения БЛА относительно заданной траектории или цели, в том числе движущихся объектов.

Бесплатформенные инерциальные системы выгодно отличаются меньшим весом и габаритами по сравнению с платформенными, а также возможностью работать при значительных перегрузках.

"В навигационных системах предусмотрена возможность работы по GPS или ГЛОНАСС, в совмещенном режиме или автономно. При этом погрешность систем - менее 1% при обычном режиме работы и менее 2% - при автономном", - отметил гендиректор "КРЭТ" Николай Колесов.

В 2020 году эти навигационные системы прошли испытания на опытных образцах российских беспилотников и доказали свою высокую эффективность. Первые образцы новейших навигационных систем будут поставлены для использования на российских беспилотниках уже в 2021 году.