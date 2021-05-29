У "Черной Пантеры" будет спин-офф с Данай Гурирой

Да кто бы сомневался: помимо сиквела успешнейший прогрессивный блокбастер по комиксам Marvel "Черная Пантера" прирастет и "вбоквелом", то есть спин-оффом.

Как передает Deadline, сославшись на инсайдера, стриминг Disney+ приступил к разработке сериала, который, с большой вероятностью, сосредоточится на Окойе - героине 43-летней американской актрисы Данай Гуриры (она же - Мишонн из "Ходячих"). К роли, естественно, она этой вернется (предположено).

Суть ясна и ныне незыблема: максимальное количество сильных черных женщин!

Компания информацию пока не комментирует.

В ленте "Черная Пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever), премьера которой обещана на июль 2022 года, Гурира, конечно, будет тоже.

Снимать начинают этим летом. Режиссер - Райан Куглер, подписавший с Disney пятилетний контракт, предусматривающий и работу над телешоу.

Окойе - лидер Дора Милаж ("Обожаемые"), вакандийского женского спецназа, личных телохранителей Черной Пантеры. Также они выполняют функционал церемониальных жен.