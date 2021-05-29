В Москве открылась выставка о концлагере в Мариборе

В Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве открылась экспозиция из Республики Словения под названием "Пожалуйста, помните!.. Шталаг XVIII Д". Этот уникальный проект подготовлен Международным исследовательским центром Второй мировой войны, расположенным в словенском городе Марибор.

Экспозиция "Пожалуйста, помните!.. Шталаг XVIII Д". Фото: РИА "Победа РФ"

"Я убежден, именно сегодня подобные выставки нужны нам как никогда. Живых свидетелей нацистских преступлений остается все меньше, и очень важно, чтобы страшный опыт концлагерей не ушел вместе с ними, а сохранился в сознании живущих сегодня и будущих поколений. Чтобы ни при каких условиях, ни с какими оправданиями такого больше никогда и нигде не повторилось", - цитирует слова директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты РФ Александра Школьника РИА "Победа РФ".

В свою очередь директор Центра в Мариборе Янез Уйчич отметил значимость сотрудничества с таким большим музеем, как Музей Победы. "Это большая честь и надежда, - указал словенец. - Историческая правда - это единая правда, и политика не будет вмешиваться в эту историческую правду"."Правы те российские историки, которые противопоставляют вновь возникающему фашизму наши возможности предупредить молодые поколения. Дать возможность увидеть ту историческую правду, которую вы видите в этой выставке", - констатировал он.

Между тем накануне глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве со своим словенским коллегой Анжеем Логаром, выразил искреннюю признательность руководству Словении за бережное отношение к российским воинским захоронениям, мемориалам и в целом к памяти тех, кто освобождал Европу от фашистской угрозы. "Особо отметили активную работу в словенском городе Марибор Международного исследовательского центра по изучению Второй мировой войны, - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. - Это важная площадка для того, чтобы ставить заслон пропаганде нацистских идей, которые сейчас наблюдаются в некоторых странах Европы".

Справка "РГ"

В экспозиции выставки представлены свидетельства о трагедии советских военнопленных в лагере смерти "Шталаг XVIII Д". В настоящее время в историческом здании бывшего лагеря в Мариборе работает Международный исследовательский центр Второй мировой войны. Он создан в соответствии с межправительственным меморандумом 2018 года, подписанным министрами иностранных дел России и Словении. В результате деятельности его сотрудников уже установлены около 3 тысяч имен из 5 тысяч погибших там советских военнопленных.