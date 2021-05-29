В России начали разработку нового мобильного комплекса для посадки самолетов

Холдинг "Росэлектроника" начал разработку мобильной системы посадки воздушных судов для развития региональных авиаперевозок. Оборудование не имеет аналогов в России. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех, в который входит холдинг.

Новый аэродромный мобильный комплекс посадки самолетов, названный "Подорожник", предназначен для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. В его состав входят глиссадный и курсовой радиомаяки. Оборудование будет производиться в модульном исполнении. Это облегчит транспортировку в труднодоступные районы и позволит оперативно разворачивать аппаратуру без использования специального подъемно-транспортного оборудования.

"Благодаря передовой архитектуре, комплекс не потребует возводить капитальные аэродромные строения. Оборудование будет востребовано на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера, где существует сеть аэродромов, нуждающихся в дорогостоящей реконструкции. Созданная с учетом требований к безопасности и работоспособности, система сможет эксплуатироваться на всей территории России и поможет наладить воздушное сообщение даже на необслуживаемых в настоящее время аэродромных площадках", - сказал гендиректор Челябинского радиозавода "Полет" Александр Нестеров. Специалисты именно этого предприятия разрабатывают новую аэродромную систему.

Заказчиком выступает Минпромторг России, который выделил на реализацию проекта 140 млн рублей в рамках программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".