В США Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании

Женщина, указанная как "Джен Доу", подала судебный иск к американскому рок-исполнителю Брайану Хью Уорнеру, известному под псевдонимом Мэрилин Мэнсон. Он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

В иске, полученном изданием PEOPLE, женщина утверждает, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал и подверг ее сексуальному насилию несколько раз во время их отношений в 2011 году.

Истица утверждает, что стала опасаться за свою жизнь после просмотра видео. Певец показывал видеозапись, на которой был запечатлена неизвестная девушка, привязанная к стулу. Мэнсон угрожал ей пистолетом и подвергал унижениям.

По данным источника PEOPLE, указанная видеозапись являлась игровым короткометражным фильмом, который никогда не показывали публично.

Истица добивается от певца выплаты компенсации. В какой именно американский суд подан иск, в публикации не уточняется.

Мэнсон ответил на обвинения в насилии в своем Instagram, заявив, что его "интимные отношения всегда были исключительно по обоюдному согласию с партнерами-единомышленниками", назвав рассказы женщины "ужасным искажением реальности".

Ранее власти города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдали ордер на арест Мэнсона в связи с тем, что он якобы вел себя оскорбительно по отношению к видеооператору на концерте в 2019 году. В феврале этого года правоохранительные органы Лос-Анджелеса сообщили, что проводят расследование в связи с обвинениями в отношении Мэнсона в бытовом насилии, передает ТАСС.