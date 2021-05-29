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29.05.2021,  
07:00
Текст:  Алексей Иванов

Военные рассказали, как российские бронемашины проявили себя в Сирии

Фото: Сергей Новиков / ТАСС Фото: Сергей Новиков / ТАСС
Фото: Сергей Новиков / ТАСС

Российские бронемашины из автопарка авиабазы Хмеймим показали свою надежность и эффективность в условиях экстремально жаркого климата Сирии.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
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Об этом представителям СМИ рассказали военные автомобилисты в день своего профессионального праздника, который отмечается в России 29 мая, передает ТАСС.

В распоряжении автопарка авиабазы имеются бронемашины "Тигр-М", "Торнадо", "Тайфун" и "Рысь", а также грузовые "КАМАЗы" и "Уралы". Помимо патрулирования, автомобили используются для доставки грузов на большие расстояния и гуманитарной помощи местному населению. В рамках одной из последних миссий машины прошли по раскаленным от солнца дорогам свыше 650 километров без единой поломки.

Также военные автомобилисты рассказали, что регулярно проводят тренировки по экстренной эвакуации поломанных машин. От скорости и слаженности действий в такой ситуации напрямую зависит жизнь подразделения.

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