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29.05.2021 07:05
Рубрика: Власть

Военный эксперт предупредил об угрозе из-за развала ядерной триады США

Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта, поэтому российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности - особенно в ближайшее десятилетие. Это точка зрения военного эксперта, доктора политических наук, генерал-лейтенанта в отставке Александра Карпова.

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"Ядерная триада США сегодня находится в не лучшем состоянии, - цитирует эксперта РИА Новости. - Межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен-3" подлежат замене к 2028 году, а атомные подводные лодки типа "Огайо" - к 2027".

Российские военные эксперты уже не раз указывали на растущие угрозы у наших границ. Так по данным Минобороны, только за минувшую неделю российские радиолокационные станции обнаружили 48 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку вдоль границ России.

На прошедшей весенней серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады и сообщил, что испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 успешно завершаются. Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы безопасности России, в том числе у границ, требуют постоянной и высокой боеготовности, подчеркнул он.

Власть Безопасность В мире США Россия и США

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