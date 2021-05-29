Вышел трейлер исландского сериала ужасов "Катла"

Всепоглощающий Netflix всепоглотил еще дальше и глубже: на YouTube-канале сервиса зловеще возник трейлер исландского хоррор-сериала "Катла" (Katla).

Рассказ там поведется про маленький городок подле титульного вулкана, порождающего разного рода аномальности и чертовщины. И в нем явно гнездится и стоит коварные козни древнее зло - это же очевидно!

Выглядит красиво и меланхолично. Особенно для тех, кто уже затосковал по "Фортитьюду".

Релиз - 17 июня.

Катла - реальный полуторакилометровый исландский вулкан, но не такой, конечно, знаменитый, как Эйяфьядлайёкюдль, расположенный от собрата в двух десятках километров. Извергается раз в 40-80 лет. Название его происходит от древнескандинавского ketill - "чайник". Причем слово Катла используется туземцами и как женское имя. И в этом плане ценны как раз первые кадры трейлера.

Или вот еще справка: в 882-м году Катла извергся столь деятельно, что зима в Европе затянулась на три года.