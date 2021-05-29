За сутки вылечили от коронавируса 21 военнослужащего

В субботу, 29 мая, Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 21 военнослужащего. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло 33 519 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 115,6 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 285 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 209 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Четырех лечат гражданские медики. 72 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у двоих инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 18 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 61 человека.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 815 человек, 230 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 22,4 тысячи пациентов, из которых свыше 7,3 тысячи гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.