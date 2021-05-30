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30.05.2021 20:48
Рубрика: Власть

Более 33,5 тысячи военных вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что только за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 37 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 33,5 тысячи человек.

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Кроме того, свыше 115,7 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 290 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 227 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Пятеро лечатся у гражданских медиков. Еще 58 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У одного инфицированного диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 19 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 63 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 799 человек, 215 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 22,5 тысячи пациентов, свыше 7,3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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