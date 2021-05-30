Указ главы Чувашской Республики от 29 мая 2021 года № 71 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15, от 20 февраля 2021 г. № 26, от 24 февраля 2021 г. № 27, от 31 марта 2021 г. № 42) следующие изменения:

пункт 8 дополнить словами "(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указа)";

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

"8.1. Допускается снятие режима изоляции в стационарных организациях социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики, при условии обеспечения уровня вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди получателей социальных услуг и работников указанных организаций не менее 75 процентов, проведения еженедельного обследования работников организаций на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации до появления иммуноглобулина G, предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии о соблюдении требований санитарного законодательства (санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 мая 2020 г., регистраци­онный № 58465) и выполнения методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0170/2-20 "Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:

"совместно с Министерством здравоохранения Чувашской Республики обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников стационарных организаций социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики, медицинскими работниками стационарных организаций социального обслуживания, медицинскими работниками медицинских организаций;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







