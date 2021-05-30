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30.05.2021 13:10
Рубрика: Экономика

Работодатели рассказали о своем отношении к ошибкам в резюме

Текст: Алексей Дуэль
Ровно половина работодателей готова отказать в приеме на работу соискателям, допустившим в присланных ими резюме орфографические и пунктуационные ошибки. Это показал опрос, проведенный исследователями сервиса по трудоустройству SuperJob.

"17% рекрутеров уверены, что грамматические ошибки в резюме - это всегда достаточная причина для отказа в трудоустройстве, независимо от позиции, на которую претендует соискатель, - сообщили в SuperJob. - Каждый третий менеджер по персоналу (33%) считает грамматические ошибки неприемлемыми лишь в резюме претендентов на определенные позиции. Речь идет о должностях, на которых грамотность является одним из обязательных навыков: это топ- и мидл-менеджеры, секретари, делопроизводители и персональные ассистенты, менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры, редакторы и SMM-менеджеры".

Фото: Евгения Гусева / Комсомольская Правда
Работодатели отказываются рассматривать косноязычные резюме

Кроме того, судя по данным опроса, ошибки в резюме могут усложнить устройство на работу бухгалтерам, инженерам, HR и PR специалистам, бизнес-тренерам и юристам.

При этом 39% специалистов по кадрам считают, что безграмотность не может быть достаточной причиной для дисквалификации кандидата.

"Наиболее категоричны в отношении неграмотных кандидатов рекрутеры, подбирающие персонал для банков: практически каждый четвертый из них (24%) считает ошибки в резюме достаточной причиной для отказа любым кандидатам, - добавили в SuperJob. - Почти так же строго оценивают соискателей, не знакомых с правилами русского языка, в сфере информационных технологий (22%)".

В целом отказать кандидату за ошибки в резюме сейчас готовы 50% специалистов по кадрам, отмечают исследователи, хотя еще 10 лет назад этот показатель был выше - 68%. То есть за минувшее десятилетие требования к грамотности сотрудников стали мягче, делают вывод в SuperJob.

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