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30.05.2021,  
09:38
Текст:  Антон Валагин

Военные химики РФ установили мировой рекорд

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На армейском этапе конкурса "Безопасная среда" в Костроме курсанты академии РХБЗ имени маршала Тимошенко установили мировой рекорд.

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
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На этапе индивидуальной гонки курсанты преодолели трассе полигона Песочное быстрее, чем это в разные годы делали военные из Азии, Африки и стран СНГ, сообщили в Минобороны России.

Для преодоления всех препятствий на замкнутом маршруте протяженностью 5500 метров и выполнения всех заданий российским курсантам понадобилось менее получаса. Они выполнили 26 нормативов по специальной подготовке, радиационной, химической и бактериологической защите. В частности, провели поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

Соревнования включают в себя три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета. Последний - самый зрелищный: участники должны обнаружить источник радиоактивного заражения, обработать технику и преодолеть различные препятствия.

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