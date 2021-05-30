В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой

Правоохранители начали разбирательство по факту ДТП с участием иномарки и гужевой повозки, произошедшего в Мечетлинском районе Башкирии, на автодороге Новомуслимово - Емаши - Карлыханово.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, по предварительным данным, пятеро жителей деревни Новомуслимово на гужевой повозке ехали на сельский праздник, который проводился неподалеку. Когда повозка повернула налево, на нее налетела Toyota Avensis, двигавшаяся в том же направлении. За рулем находился 53-летний житель Белокатайского района.

В результате наезда пассажиры повозки получили телесные повреждения. Серьезно пострадала 65-летняя женщина - ей оторвало стопу. Лошадь также была травмирована, и ее пришлось усыпить.