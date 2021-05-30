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30.05.2021 10:04
Рубрика: Происшествия

В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой

Текст: Гульназ Данилова

Правоохранители начали разбирательство по факту ДТП с участием иномарки и гужевой повозки, произошедшего в Мечетлинском районе Башкирии, на автодороге Новомуслимово - Емаши - Карлыханово.

В ДТП с микроавтобусом под Тулой погибла женщина и пострадали дети

Как сообщили в ГИБДД по РБ, по предварительным данным, пятеро жителей деревни Новомуслимово на гужевой повозке ехали на сельский праздник, который проводился неподалеку. Когда повозка повернула налево, на нее налетела Toyota Avensis, двигавшаяся в том же направлении. За рулем находился 53-летний житель Белокатайского района.

В результате наезда пассажиры повозки получили телесные повреждения. Серьезно пострадала 65-летняя женщина - ей оторвало стопу. Лошадь также была травмирована, и ее пришлось усыпить.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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