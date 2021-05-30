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30.05.2021 17:30
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Фото: ГИБДД Карелии
В Карелии два человека погибли в ДТП с лесовозом

Сообщение об аварии поступило спасателям в 16:10. Машины столкнулись на 42-м километре автодороги Нижний Новгород - Киров, на повороте к деревне Тайное.

В аварии погибло двое мужчин и две женщины. Пострадали три человека, из них двое детей 2012 и 2014 года рождения. Всех троих пришлось госпитализировать. Причины аварии уточняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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