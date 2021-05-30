В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение об аварии поступило спасателям в 16:10. Машины столкнулись на 42-м километре автодороги Нижний Новгород - Киров, на повороте к деревне Тайное.

В аварии погибло двое мужчин и две женщины. Пострадали три человека, из них двое детей 2012 и 2014 года рождения. Всех троих пришлось госпитализировать. Причины аварии уточняются.