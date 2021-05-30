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30.05.2021 10:42
Рубрика: Общество

В Перми ученые создали технологию переработки слоистых пластиков

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала технологию переработки слоистых пластиков для получения углеродных сорбентов. Их можно использовать для очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов и токсичных соединений.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По словам профессора кафедры "Охраны окружающей среды" ПНИПУ, доктора технических наук Ирины Глушанковой, ежегодно в России образуется порядка 3,5 миллиона тонн полимерных отходов. Всего 12 процентов опасных для окружающей среды отходов идут в переработку.

- Отходы полимерного производства это в том числе слоистые пластики, которые содержат фенолформальдегидные смолы. Сейчас их преимущественно захоранивают на полигонах твердых коммунальных отходов. Но они занимают большие пространства и выделяют токсичные вещества: фенол, бензол и формальдегид. Мы разработали технологию переработки слоистых пластиков методом низкотемпературного пиролиза, - пояснила Ирина Глушанкова.

Ученым ПНИПУ удалось определить наиболее эффективные условия для получения углеродного сорбента с необходимой пористой структурой и сорбционными свойствами. Таким образом с помощью переработки пластика можно создать материал для глубокой очистки или доочистки сточных вод или речной воды.

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