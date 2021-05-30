В Перми ученые создали технологию переработки слоистых пластиков

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала технологию переработки слоистых пластиков для получения углеродных сорбентов. Их можно использовать для очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов и токсичных соединений.

По словам профессора кафедры "Охраны окружающей среды" ПНИПУ, доктора технических наук Ирины Глушанковой, ежегодно в России образуется порядка 3,5 миллиона тонн полимерных отходов. Всего 12 процентов опасных для окружающей среды отходов идут в переработку.

- Отходы полимерного производства это в том числе слоистые пластики, которые содержат фенолформальдегидные смолы. Сейчас их преимущественно захоранивают на полигонах твердых коммунальных отходов. Но они занимают большие пространства и выделяют токсичные вещества: фенол, бензол и формальдегид. Мы разработали технологию переработки слоистых пластиков методом низкотемпературного пиролиза, - пояснила Ирина Глушанкова.

Ученым ПНИПУ удалось определить наиболее эффективные условия для получения углеродного сорбента с необходимой пористой структурой и сорбционными свойствами. Таким образом с помощью переработки пластика можно создать материал для глубокой очистки или доочистки сточных вод или речной воды.