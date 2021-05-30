На Вологодчине возобновили поиски мужчины с затонувшего катера

В Вологодской области на Кубенском озере в воскресенье с утра спасатели возобновили поиски мужчины с затонувшего катера. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП произошло 29 мая. Частный катер, на борту которого находились восемь человек, вышел из Вологды в поселок Шексна. Преодолел 68 километров, после чего что-то пробило его дно, заявили в региональном УМЧС. Люди оказались в воде.

Спасли сначала троих, потом вытащили еще четверых. Все они в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь не потребовалась. Пострадавших доставили в деревню Обросово. А вот мужчину 1984 года рождения не обнаружили. По словам его знакомых, он был со спасательным кругом.

Однако вчера вечером спасатели нашли на озере пустой спасательный круг с гидрокостюмом. Пропавшего мужчину ищут как на воде, так и с воздуха с помощью беспилотника. Катер затонул в четырех километрах от берега.