В Крыму прокомментировали заявления "Белавиа" о полетах на полуостров

Компания "Белавиа" имеет уникальный шанс стать первым иностранным авиаперевозчиком, которые откроет полеты на полуостров. Но этот шанс не будет вечным и очень скоро все может измениться. Такое мнение РИА Новости высказал глава национально-культурной автономии белорусов Крыма Роман Чегринец.

Крымчанин посоветовал руководству "Белавиа" долго не раздумывать и начать взаимовыгодное сотрудничество, открыв воздушный мост между Минском и Симферополем.

- Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся, - сказал лидер белорусов Крыма.

Такое мнение он высказал после появившегося заявления глава компании "Белавиа" Игоря Чегринца о том, что полеты этого перевозчика на полуостров возможны только после политического признания Крыма частью России.

Тема полетов "Белавиа" в Крым стала активно обсуждаться после инцидента с бортом авиакомпании Ryanair, посадившей воздушное судно в Минске в результате сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Вследствие инцидента ряд европейских авиакомпаний решили направить свои самолеты в обход Белоруссии, некоторые страны отказались пропускать рейсы "Белавиа" в европейские аэропорты. До сих пор Белоруссия отказывалась направлять самолеты в Крым, не желая портить отношения между Киевом и Минском.