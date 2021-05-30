Жителей черноморского побережья Кубани предупредили об угрозе смерчей

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение: в течение суток 30 мая на участке от Магри до села Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить передвижение по улицам и не оставлять детей без присмотра.

"Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при урагане стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В целом, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае установится переменная облачность, местами пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13…18 градусов тепла.