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30.05.2021 16:36
Рубрика: Общество

Жителей черноморского побережья Кубани предупредили об угрозе смерчей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение: в течение суток 30 мая на участке от Магри до села Веселое есть опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить передвижение по улицам и не оставлять детей без присмотра.

"Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при урагане стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В целом, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае установится переменная облачность, местами пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13…18 градусов тепла.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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