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30.05.2021,  
13:15
Текст:  Антон Валагин

США увековечили свой позор на монете

ЦРУ раскрыло интересную подробность неудачной операции американских спецслужб на Кубе. На случай победы были заготовлены памятные серебряные монеты.

Фото: Администрация Курской области
Под Курском нашли американский истребитель

- Монета была создана в предвкушении победы, но операция провалилась, - сообщили в ведомстве.

На аверсе монеты изображен контур Острова Свободы с десантником, идущим вперед мимо поверженного военнослужащего Кастро. На реверсе - флаг Кубы и крест. Монету украшают надпись на испанском и английском языках "Нет исхода, кроме победы".

В апреле 1961 года США предприняли неудачную попытку смены власти на Кубе. Для этого в бухте Кочинос был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов. Они действовали при поддержке американской авиации и флота. Однако режим Фиделя Кастро отреагировал быстро: в стране была объявлена всеобщая мобилизация, на захваченный десантниками узкий плацдарм двинулись танки и обрушились удары гаубичной артиллерии. Уцелевшие после авианалетов США кубинские бомбардировщики потопили две баржи: в одной из них находился в пехотный батальон, в другой - большая часть боеприпасов.

В течение трех дней кубинская армия уничтожила и взяла в плен высадившиеся войска. Трофеями Кастро стали 5 американских танков, 10 бронетранспортеров, артиллерия и стрелковое оружие. ВВС США потеряли 12 самолетов.

Правительство Кубы оценило причиненный вторжением ущерб в 53 миллиона долларов. Через полтора года Вашингтон прислал в Гавану продовольствие и медикаменты на эту сумму, получив взамен пленных десантников. По документам поставка проходила как гуманитарная помощь.

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