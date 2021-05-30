Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в Майами

По меньшей мере два человека были убиты и примерно от 20 до 25 человек были ранены в Майами после того, как трое неизвестных с автоматами и пистолетами открыли огонь по толпе людей. Полиция заявляет, что это была целенаправленная атака.

#BREAKING — 20-25 people shot, 2 confirmed dead in NW Miami Dade. This happening at El Mula Banquet Hall in the Country Club Shopping Center. pic.twitter.com/979UhADfsR — Parker Branton (@ParkerBranton) May 30, 2021 Инцидент произошел между полуночью и часом ночи в округе Майами-Дейд во Флориде, когда злоумышленники на белом Nissan Pathfinder подъехали к месту, которое арендовалось для ночного концерта, вышли из автомобиля и открыли огонь. Директор полиции Майами-Дейд Альфредо Рамирес назвал это "ужасной трагедией для общества" и добавил, что это "подлый поступок", сообщает ABC News. В Майами семь человек получили ранения при стрельбе на улице Власти заявляют, что все жертвы были застрелены на улице. Раненые были госпитализированы в окружные больницы. Полиция ведет поиск подозреваемых, изучая записи с камер наблюдения и собирая улики, и обращается к местным жителям с просьбой о помощи.