В июне начнутся поиски места Ледового побоища

В июне на дне Чудского озера начнутся поиски зоны Ледового побоища. 800-летие Александра Невского, прославленного Русской православной церковью в чине святого благоверного князя, сопровождается в 2021 году многочисленными событиями, начиная от академических научных конференций и кончая поисковыми экспедициями.

Александра Невского знает вся страна, в 2008 году он стал "Именем России" в телевизионном конкурсе на Первом канале. Но огромнейшая известность святого князя диссонирует с небольшим историческим знанием о нем, считает председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

По его мнению, когда общественные представления об истории базируются на неточных сведениях, "это не хорошо", и тут нужны корректировки.

Несмотря на то, что Александр Невский - фигура национального масштаба, от тяжелого времени в котором он жил - середины XIII века - осталось очень мало материальных следов, подчеркивает вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Обычно раскопки археологами объектов XIII века выявляют картину очень сильных разрушений и во многих случаях фактического прекращения городской жизни - без каких-либо следов ее быстрого восстановления. Настолько был силен удар монгольских войск, подорвавший ресурсы страны.

И это все было временем Александра Невского, сильнейшего полководца и устроителя разоренной русской земли.

Но археологи нашли около 140 его печатей - это свинцовые буллы, которые крепились к документам. По мнению Николая Макарова, количество находок говорbт о том, что князь был очень активен в политической и административной деятельности.

"Две его битвы - Невская и на Чудском озере - были не просто очередными сражениями, но предопределили границы Руси, которых до этого на севере не было", - считает руководитель Центра источниковедения истории России Института российской истории РАН, профессор Антон Горский.

Наступавшие на Прибалтику шведы и немецкие крестоносцы, конечно, стремились перенести свою экспансию и на русские земли, подчеркивает он. Но битвы князя Александра Ярославовича (так чаще называют его историки) поставили здесь границы на века.

По мнению Антона Горского, общественному мнению сегодня навязывается миф о выборе князя Александра между католическим Западом и Востоком монгольских правителей.

"Реально такого выбора не стояло, - считает Антон Горский. - В первой половине 1240-х годов, когда на Руси устанавливалось монгольское иго, князь Александр Ярославович был в Новгороде мало что решавшим младшим князем. Когда же он в конце 1240-х годов по-настоящему вышел на историческую арену, все уже сложилось".

Родившийся за два года до битвы на Калке, Александр, конечно, не мог повлиять на картину монгольского захвата Руси.

Но князь избрал своим центром Владимир, сделав Северо-Восточную Русь ядром и началом Русского государства. И смог установить новую систему отношений князей с Новгородом: этот город уже не мог призывать себе кого-то из князей, но владимирский князь решал, кто будет его правителем.

Князь Александр Невский не пользовался военной помощью Золотой Орды, во время его знаменитых сражений монгольские войска были в Венгрии и на Балканах, и об их присоединении не могло быть и речи. Ситуации, когда, например, ливонские немцы испугаются присоединения к русским монгольских войск относятся к более позднему времени.

Известно также, что с Новгородом, позже всех узнавших монгольское иго, Александр Ярославович старался управлять довольно жестко, за что в Новгороде его, конечно, не любили, подчеркивает Антон Горский.

Но современные попытки говорить об "ошибках Невского" Юрий Петров назвал самонадеянными и спесивыми.

"Вообще-то в случае Невского мы должны говорить не об ошибках, а о его славных делах, - подчеркнул он. - Это та историческая фигура, оценки которой вполне могут быть однозначными: Александр Невский - великий защитник Русской земли".

К великим последствиям его княжения академик Николай Макаров относит возникновение нашей идентичности и политическое единство страны. Александр Невский - ключевая фигура в истории русского суверенитета, уверен Константин Могилевский.

В юбилейном году историки продемонстрировали блистательные навыки аналитической работы с крупицами достоверной информации.

Прошедшая в конце мая Международная научная конференция "Александр Невский: личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения" стала серьезным обменом мнений ученых о полученных ими данных о личности князя и его эпохе. На ней удалось собрать лучшие силы исторической науки, прозвучало около 70 докладов, были зарубежные онлайн-доклады. Два журнала - "Историк" и "Исторический вестник" - были полностью посвящены Александру Невскому.

А археологические исследования некрополя во Владимире, где поначалу был похоронен князь, активно проводившиеся в конце 90-х годов, позволили ученым уточнить, где могли быть его мощи и как выглядел саркофаг.

Отвечая на читательский вопрос "Правда ли, что рост Александра Невского составлял 1 метр 40 см, и действительно ли его мощи находятся в Санкт-Петербурге?", академик Николай Макаров отметил, что история переноса мощей хорошо задокументирована. Ну а что касается роста, то останки скорее дают данные о том, чем болел человек и от чего умер, чем свидетельство о его росте. К тому же исследование мощей святого - это очень деликатная тема, затрагивающая позиции Церкви.

Но в первые годы советской власти мощи все-таки вскрывались, и рядом с ними была найдена записка конца XVII века, которая сейчас хранится в архиве и вскоре будет представлена в выставочном зале федеральных архивов.

Своеобразной реконструкцией Ледового побоища заняты ученые и участники поисковой экспедиции на Чудском озере. Карты, найденные в библиотеках и архивах, позволили исследователям установить, как выглядело место сражения. По общепринятой гипотезе за 800 последних лет вода в Чудском озере поднялась приблизительно на 3 метра. И поэтому участники поисковой экспедиции были готовы исследовать дно озера на трехметровой глубине.

Исследования начались после того, как были составлены карты донного рельефа и стали видны выделяющиеся на них места.

В 2020 году вышел фильм Алексея Караева, рассказывающий об обнаружении на дне озера подводной кладки. Однако, по словам заместителя председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ленинградской области Владимира Казакова, аквалангистами в этом случае был обнаружен всего лишь навсего выход пород природного песчаника.

Однако после этого на дне озера удалось обнаружить большие камни размером в 1,5 метра. По гипотезе поисковиков, это могут быть остатки мешающего судоходству камня, взорванного в начале XX века. И возможно, что речь идет об упоминаемом в летописях Вороньем камне, за которым находился засадный полк Александра Невского.

"Мы считаем, что на дне озера обнаружены как раз остатки Вороньего камня", - говорит Владимир Казаков.

Но это должна доказать поисковая экспедиция, которая начинает работу на озере в июне и должна довольно быстро осуществиться, чтобы успеть до сезона сильного помутнения воды.

Находки, если они будут, скорее всего не успеют представить на международном форуме "История будущего, Александр Невский", который пройдет 8 июня в Государственном историческом музее.

Принимая форум на площадке музея Отечественной войны 1812 года, ГИМ представит на нем уникальный экспонат - картину Генриха Семирадского "Александр Невский принимает папских легатов", тех самых, что напрасно предложат ему отказаться от православной веры и перейти в католичество.

"Руси повезло с князем Александром, заложившим основы будущего становления государства Российского, - подчеркивает директор ГИМ Алексей Левыкин. - И всю оставшуюся историю память о нем помогала нам выживать в трудные времена".

"Живым именем нашего национального сознания, дающим нам способность быть подобным ему в сегодняшних делах и не пытаться разменять свою идентичность на какие-то сиюминутные иллюзорные выгоды" назвал святого князя Александра Невского заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, подчеркнув при этом, что понятие национального лидерства в нашей стране не отделимо от опоры на духовное развитие, на православную веру. Он сообщил, что главные церковные празднества 800-летия святого князя пройдут 12 сентября в Александро-Невской лавре, с праздничным патриаршим богослужением и большим крестным ходом.

Неполадки со связью не позволили присоединиться к разговору об Александре Невском руководителю польской общественной организации Содружество Kursk Ежи Тыцу. Но российские участники разговора упомянули ожидаемую на форуме лекцию Владимира Мединского о великом князе и рассказали о планах установки в Варшаве, на месте храма святого Александра Невского, памятного креста.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков напомнил о печальной судьбе этого собора, возведенного в Варшаве в 1912 и взорванного в 1926 году, подчеркнув, что подобная политика продолжается и сегодня. В частности, в решении польского Института национальной памяти о сносе 230 памятников бойцам Красной Армии, освобождавшим эту страну.

Вопрос об установке памятного креста на месте взорванного собора также будет поднят на посвященном Александру Невскому форуме 8 июня.