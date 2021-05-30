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Вышел трейлер комедийного хоррора по игре Ubisoft "Оборотни внутри"

Новости
    30.05.2021, 14:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети появился крикливый трейлер комедийного фильма ужасов "Оборотни внутри" (Werewolves Within), являющегося адаптацией одноименного VR-проекта компании Ubisoft.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер исландского сериала ужасов "Катла"

Действие развернуто в провинциальном городке, где начинается снежная буря, и тихое местное сообщество потрясает волна ужасающих убийств. Учиненных оборотнем. Задача вопящих жителей теперь - вычислить людоеда, технично затаившегося в их рядах.

Режиссер - Джош Рубин ("Напугай меня", "Адам портит всё"), сценарий - дебютантка Мишна Вулфф.

В ролях: Сэм Ричардсон ("Офис", "Задержка в развитии"), Милана Вайнтруб ("Блудливая Калифорния", "Силиконовая долина"), Джордж Бейзил ("В лучшем мире", "Диета из Санта-Клариты"), Сара Бёрнс ("Большая маленькая ложь"), Майкл Чернус ("Люди в черном 3"), Кэти Куртин ("Очень странные дела"), Уэйн Дювалл ("Фарго", "Секретные материалы"), Ребекка Хендерсон ("Мир Дикого запада", "Жизнь матрешки").

Российская премьера - 1 июля.

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