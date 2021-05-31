Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, прозаик и поэт Филимон Сергеев скончался на 80-м году жизни 31 мая - за два месяца до юбилея.

Как сообщает "Пятый канал", тело артиста было найдено в его квартире на Верхней Красносельской улице столицы.

Признаков насилия на трупе нет. Предварительная версия - актер скончался в силу естественных причин за три часа до того, как его обнаружили медики. В настоящее время тело Сергеева направлено в морг.

Филимон Сергеев родился 28 июля 1941 года в одной из деревень Архангельской области. Поступил в Школу-студию МХАТ, откуда после двух с половиной лет обучения отчислился. Далее учился во ВГИКе на режиссерском факультете, но и оттуда ушел.

На экранах - с 63-го: "Понедельник - день тяжелый", "При исполнении служебных обязанностей", "Женитьба Бальзаминова", "Сергей Лазо", "Королевская регата", "Фронт за линией фронта", "Фронт без флангов", "Фронт в тылу врага", "Злой дух Ямбуя", Швибер в "России молодой", "Две судьбы", другие.

Автор слов песни "Река" к фильму Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Отец и сын", песни "Брусника" к кинофильму "Две судьбы", книг "Федина беда", "Орангутанг и Ваучер", "Преступная цивилизация".