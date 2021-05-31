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31.05.2021 15:47
Рубрика: Охрана порядка

Алкозамки не будут устанавливать на всех машинах

Текст: Владимир Баршев
МВД не участвует в подготовке нормативных документов для установки алкозамков на машины водителей, попавшихся в нетрезвом виде. Ранее представитель Минпромторга заявил, что ведомство совместно с Госавтоинспекцией готовит нормативные акты по внедрению таких устройств. Однако эта информация не соответствует действительности. Госавтоинспекция в этом не принимает ни малейшего участия, и на это есть весомые причины.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Итак, еще десять лет назад в России рассматривался шведский опыт применения алкозамков. Напомним, в этой стране он используется в качестве эксперимента. Если водитель впервые попался за рулем в нетрезвом виде, то его могут освободить от лишения прав. Но при условии, что он установит на свою машину за свой счет алкозамок. Перед каждым использованием машины он должен будет продуться. Кроме того, во время движения алкозамок может потребовать продуться повторно. А если автомобилист не совершит эти действие, то отложенное лишение прав вступит в силу. И тут ни один алкозамок не поможет.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости
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Но в Швеции этот порядок действует до сих пор только в экспериментальном режиме. Применять его у нас никто не собирается. И для этого есть причины. Например, никто не может обязать автовладельца установить за свой счет устройство на автомобиль. Любое. Это противоречит конституции. Стоимость этих устройств в России сильно превышает средний уровень заработка. Проще заплатить 30 тысяч штрафа, чем поставить алкозамок на свою машину. Возможно, такое послабление было бы во благо тем, кто не рассчитал своих сил. Но это проблемы тех, кто силы рассчитывает.

По всей видимости, установка алкозамков - коммерческий проект. Госавтоинспекция в таких проектах участия не принимает.

Напомним, что ранее МВД уже давало отрицательный отзыв на подобный законопроект. В нем пояснялось, что невозможно создать структуру, которая бы в один момент начала контролировать всех нетрезвых водителей, ранее попавшихся в руки автоинспекторов.