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31.05.2021,  
17:47
Текст:  Николай Грищенко

Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора

Kargu-2. Фото: Grellix Grellixi / youtube.com Kargu-2. Фото: Grellix Grellixi / youtube.com
Kargu-2. Фото: Grellix Grellixi / youtube.com

Ударный беспилотный квадрокоптер Kargu-2 впервые уничтожил наземную цель без команды оператора. В момент атаки дрон барражировал в воздухе, находясь в автономном режиме.

Фото: World End Apocalypse / youtube.com
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Как сообщает The New Scientist, боевое применение беспилотника по живой силе противника произошло в марте 2020 года в Ливии. Оснащенный летальным оружием беспилотник преследовал цель автономно и не получал команды от оператора. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Из открытых данных известно, что выпуск турецкого квадракоптера Kargu-2 начался в 2019 году. Вес дрона составляет 15 килограммов и может находится в воздухе до 30 минут. Управление осуществляется оператором по закрытым цифровым каналам связи.

Программное обеспечение позволяет беспилотнику патрулировать определенные территории, а также самостоятельно обнаруживать и поражать различные цели. Дрон способен в автоматическом режиме вылетать и садиться в заданной оператором точке. Управляющий беспилотником специалист может отменить атаку квадракоптера или перенаправить его на другой объект. Для поражения целей беспилотник может нести осколочный, термобарический или кумулятивный боеприпас.

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