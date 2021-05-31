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31.05.2021,  
10:31
Текст:  Олег Корякин

Бесшумный убийца: NI оценил атомный подводный крейсер "Князь Олег"

The National Interest высоко оценил скрытность и боевой потенциал АПЛ "Князь Олег".
Фото: Олег Кулешов \ РИА Новости Фото: Олег Кулешов \ РИА Новости
Фото: Олег Кулешов \ РИА Новости

Журнал The National Interest отреагировал на сообщение ВМФ России о том, что атомный подводный крейсер "Князь Олег" оснастят самыми передовыми технологиями снижения шумности

Фото: YouTube
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Обозреватель Крис Осборн напоминает, что в 2020 году в состав российского флота вошла первая подлодка проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир". Вторая "Князь Олег", должна вступить в строй в ближайшие месяцы. На подходе еще как минимум пять подводных лодок этой серии.

Субмарины проекта "Борей-А" получили ряд технических усовершенствований, направленных на снижение акустической заметности подводной лодки. Хотя подробная информация об этих новшествах недоступна, несколько сообщений указывают на их характер. В интересном анализе 2017 года, опубликованном на сайте navyrecognition.com, освещаются некоторые инновации, лежащие в основе модернизации подводных лодок проекта 955 в 955А.

Звукопоглощающее покрытие в сочетании со специально расположенным бортовым оборудованием обеспечивает практически бесшумное боевое патрулирование. Состав звукопоглощающей изоляции меняется с появлением каждой подводной лодки, как и способ ее крепления к корпусу. Уникальные технологии снизили шумность современных подводных лодок более чем в сто раз по сравнению с подлодками времен холодной войны.

Крейсер "Князь Олег" оснащен водометными движителями и имеет высокопрочный корпус из специальной стали для еще большего снижения шумности.

Лодки несут до шестнадцати ракет (МБР "Булава) с дальностью 9 300 километров, что примерно соответствует заявленной дальности новых китайских ракет JL-3 с ядерными боеголовками. Обе эти ракеты способны достигать континентальной части США со значительного удаления.

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ВМФ России
Фото: Hoangprs5 / wikimedia.org
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