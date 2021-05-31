Японская певица Саваяма составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 4"

Японско-британская певица и автор песен Рина Саваяма составит экранное общество Киану Ривзу в четвертом "Джоне Уике". Тем дебютировав в "большом" кино. Что это будет за роль - не раскрывается. Про пополнение в касте пишет Deadline.

Съемки очередного сиквела намечены на лето. В числе локаций - Франция, Германия и Япония. Режиссер - вновь Чад Стахелски. Который вливанию нового талантливого лица радуется, но про сюжет не рассказывает.

Премьера - май 2022-го.

Саваяма родилась в Ниигате в 1990 году. В возрасте пяти лет с семьей переехала в Лондон. Училась в Кембридже, где изучала политологию, социологию, психологию и пела в хип-хоп-группе Lazy Lion. В прошлом году выпустила свой первый альбом Sawayama. Предварительно отметившись дуэтом с Элтоном Джоном.

Летом 2018-го артиста совершила каминг-аут (у них там без этого теперь вообще ж никак), обозначив себя как бисексуалка и пансексуалка, то есть человек, испытывающий к людям половое влечение вне зависимости от их гендера и сексуальной самоидентификации.