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Японская певица Саваяма составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 4"

Новости
    31.05.2021, 15:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Японско-британская певица и автор песен Рина Саваяма составит экранное общество Киану Ривзу в четвертом "Джоне Уике". Тем дебютировав в "большом" кино. Что это будет за роль - не раскрывается. Про пополнение в касте пишет Deadline.

Фото: instagram.com/_trevante_
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Съемки очередного сиквела намечены на лето. В числе локаций - Франция, Германия и Япония. Режиссер - вновь Чад Стахелски. Который вливанию нового талантливого лица радуется, но про сюжет не рассказывает.

Премьера - май 2022-го.

Саваяма родилась в Ниигате в 1990 году. В возрасте пяти лет с семьей переехала в Лондон. Училась в Кембридже, где изучала политологию, социологию, психологию и пела в хип-хоп-группе Lazy Lion. В прошлом году выпустила свой первый альбом Sawayama. Предварительно отметившись дуэтом с Элтоном Джоном.

Летом 2018-го артиста совершила каминг-аут (у них там без этого теперь вообще ж никак), обозначив себя как бисексуалка и пансексуалка, то есть человек, испытывающий к людям половое влечение вне зависимости от их гендера и сексуальной самоидентификации.

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