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31.05.2021,  
11:36
Текст:  Михаил Русин

Иранский танк Safir-74 сняли на видео изнутри

В интернете появилось видео иранского танка Safir-74 (T-72Z). Причем съемки велись не только снаружи, но и внутри машины.

С помощью камеры можно ощутить себя настоящим танкистом. Съемки позволяют осмотреть внутренности танка, увидеть боеукладку и приборы, а также заглянуть в оптику.

Фото: Минобороны Алжира / https://www.mdn.dz
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Как сообщает блог Юрия Лямина, речь идет об одном из иранских танков Т-54\55\Тип 59, который был глубоко модернизирован по проекту Safir-74 (T-72Z).

Отмечается, что в процессе модернизации, проводившейся со второй половины 1990-х годов, на танки были установлены новые 105-мм пушки, системы управления огнем, системы связи и динамической защиты. Зрители могут увидеть попавшую в кадр и снятую крупным планом систему управления огнем EFCS-3, которая установлена на эти машины.

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