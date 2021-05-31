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31 мая 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 30 мая 2021 года № 129-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд делегации Республики Крым для участия во Всероссийском фестивале "Большая перемена", который пройдет в период с 30 мая по 2 июня 2021 года в городе Москве, на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

в пункте 11:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"- оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, концертных организаций, культурно-досуговых учреждений) при условии заполняемости зала до 75% от общего количества посадочных мест;".

Глава Республики Крым С.Аксенов



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