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Легендарный музыкант Би Джей Томас умер от рака

Новости
    31.05.2021, 15:31
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/TheBJThomas Фото: twitter.com/TheBJThomas
Фото: twitter.com/TheBJThomas

Американский певец и автор песен, значительная величина музыки кантри, обладатель пяти премий "Грэмми" Би Джей Томас скончался в возрасте 78 лет в своем доме в Арлингтоне 29 мая.

Об этом передает CBC. Представитель артиста печальное сообщение подтвердил. Причиной смерти певца стал рак легких четвертой степени.

О своей болезни Томас рассказал в конце марта на Facebook, уточнив, что проходит лечение в госпитале в Техасе и решительно настроен на выздоровление.

Би Джей Томас родился 7 августа 1942-го в Оклахоме. Дебютный альбом выпустил в 68-м. В закромах - россыпь шлягеров: Hooked on a Feeling, Another Somebody Done Somebody Wrong Song, I Just Can't Help Believing, Don't Worry Baby. Общий тираж пластинок - 70 000 000 копий.

Главный мегахит, песня, которую слышали абсолютно все, - Raindrops Keep Fallin' on my Head, продержавшийся четыре недели на первом месте "горячей сотни" Billboard в 1970-м.

Трек этот звучит, например, во втором "Человеке-пауке" 2004-го. А еще раньше ее напела Людмила Гурченко в "Вокзале для двоих" Рязанова. Ее инструментальная версия использована в драме с Лановым "Здравствуйте, доктор!" (1974) и короткометражной комедии Баадура Цуладзе и Реваза Габриадзе "Удача" (1980).

Песня была написана Бертом Бакараком и Хэлом Дэвидом для вестерна "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), и получила премию "Оскар" как оригинальная композиция к фильму. В СССР трек был известен в том числе по французскому каверу Саши Дистеля Toute la Pluie Tombe Sur Moi.

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