Указ главы Республики Марий Эл от 29 мая 2021 года № 74 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., №30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г, № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004, 15 марта 2021 г, № 15032021020012, 19 апреля 2021 г, № 19042021020015) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 31 мая 2021 г. включительно" заменить словами "до 5 июля 2021 г. включительно";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "до 31 мая 2021 г. включительно" заменить словами "до 5 июля 2021 г. включительно";

абзац четвертый признать утратившим силу;

в) в пункте 3 слова "до 31 мая 2021 г. включительно" заменить словами "до 5 июля 2021 г. включительно".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







