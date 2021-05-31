Медведев назвал дискриминацией наценку на заказ такси с детским креслом

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что высокие тарифы на поездку в такси с детским креслом - это дискриминация. Так он отреагировал на примеры, которые ему привели в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

По словам руководителя Центра социально-культурного развития поддержки семьи и молодежи в Перове Татьяны Яковлевой, сейчас недостаточно машин такси в России оборудовано детскими креслами, а, когда такие машины появляются, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства.

"Дискриминация на самом деле, это правда", - прокомментировал Медведев.