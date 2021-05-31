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31.05.2021 17:03
Рубрика: Власть

Медведев поручил проработать инициативу использовать маткапитал для ремонта

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" предложили расширить использование маткапитала на ремонт квартиры, приобретение автомобиля по госпрограмме или газового оборудования.

Фото: iStock
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С такой инициативой выступила глава фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина на форуме "Большой семейный совет". Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал проработать это предложение.

"Вы назвали три позиции: ремонт квартиры, приобретение автомобиля и газовое оборудование. Лет десять назад я бы очень сильно засомневался, а сейчас у меня уже нет особых сомнений, откровенно сказать. Мы, конечно, попросим наших коллег это все проработать, коллег в правительстве повнимательнее к этому отнестись и, конечно, коллег в парламенте. И просил бы специально это взять Андрею Анатольевичу Турчаку на контроль по линии верхней палаты", - отреагировал он.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Материнский капитал

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