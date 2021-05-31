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31.05.2021 18:27
Рубрика: Власть

Минюсту разрешат получать сведения об операциях НКО

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство юстиции сможет запрашивать у банков сведения об операциях и счетах некоммерческих организаций (НКО). Направленный на это законопроект внес в Госдуму кабмин.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Как объяснили разработчики из правительства, пока что кредитные организации имеют право не представлять такую информацию, ссылаясь на то, что она составляет банковскую тайну.

Согласно законопроекту, запрос должен отправить руководитель Минюста, либо его заместитель, также это касается территориальных органов министерства.

Авторы считают, что принятие поправок позволит проверить на достоверность сведения, которые предоставляют государству НКО о своей деятельности. Это поможет определить, на самом ли деле организация занимается тем, что обозначено в уставе, и целевым ли образом тратит средства.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

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