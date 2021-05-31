Минюсту разрешат получать сведения об операциях НКО

Министерство юстиции сможет запрашивать у банков сведения об операциях и счетах некоммерческих организаций (НКО). Направленный на это законопроект внес в Госдуму кабмин.

Как объяснили разработчики из правительства, пока что кредитные организации имеют право не представлять такую информацию, ссылаясь на то, что она составляет банковскую тайну.

Согласно законопроекту, запрос должен отправить руководитель Минюста, либо его заместитель, также это касается территориальных органов министерства.

Авторы считают, что принятие поправок позволит проверить на достоверность сведения, которые предоставляют государству НКО о своей деятельности. Это поможет определить, на самом ли деле организация занимается тем, что обозначено в уставе, и целевым ли образом тратит средства.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.