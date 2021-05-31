Минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки

Минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ее адвоката.

"Суд отказал в удовлетворении жалобы", - заявил защитник. Как ожидается, сегодня Сапеге будет предъявлено обвинение.

Напомним, россиянка была задержана вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским.

Как заявил ранее "Коммерсанту" министр иностранных дел республики Владимир Макей, после суда президент Александр Лукашенко может помиловать Софию Сапегу, которую подозревают в совершении уголовных деяний, или же передать ее России отбывать наказание на родине.