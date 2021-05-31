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31.05.2021,  
11:28
Текст:  Майя Бирюкова

NI посоветовал НАТО опасаться тактического ядерного оружия России

Фото: Денис Абрамов \ РИА Новости Фото: Денис Абрамов \ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов \ РИА Новости

Россия обладает крупнейшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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Об этом пишет военный эксперт National Interest Марк Эпископос. Он говорит о том, что Россия полагается на тактическое ядерное оружие как на основной сдерживающий фактор в отношении стран Североатлантического альянса.

К тактическому ядерному оружию автор NI относит оружие с дальностью поражения менее 5500 километров. Оно может применяться на поле боя для достижения немедленного перелома в сражении.

Большая часть тактического ядерного вооружения России находится в ведении ВМФ, пишет NI. Сюда можно отнести крылатые ракеты семейства "Калибр", новые носители типа атомных подлодок "Ясень" и многоцелевого фрегата "Адмирал Горшков".

При этом, как полагает обозреватель, информация о том, что Кремль вынашивает грандиозные планы по завоеванию чего-либо, сильно преувеличены. Российское тактическое ядерное оружие - это реальное средство сдерживания стран НАТО и возможность уравнять силы в потенциальном конфликте.

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Фото: Hoangprs5 / wikimedia.org
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