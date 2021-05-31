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31 мая 2021 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 31 мая 2021 года № 127 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 19.05.2021 № 001/001-4828-2021) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1) в абзаце втором цифры "31.05.2021" заменить цифрами "30.06.2021";

2) в пункте 1 цифры "31.05.2021" заменить цифрами "30.06.2021".

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 15.04.2021 № 001/001-3638-2021" дополнить словами ", от 19.05.2021 № 001/001-4828-2021";

2) в абзаце втором цифры "31.05.2021" заменить цифрами "30.06.2021".

А.А.Травников



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